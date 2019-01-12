Voleybol: Efeler Ligi
- Tokat Belediye Plevne: 1 - Arkas Spor: 312 Ocak 2019 Cumartesi 16:38
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir Gençer
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)
Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Bravo)
Setler: 20-25, 30-28, 15-25, 24-26
Süre: 125 dakika (29, 36, 29, 31)
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
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