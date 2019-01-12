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Voleybol: Efeler Ligi

- Tokat Belediye Plevne: 1 - Arkas Spor: 3

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:38
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Ali Yücel

Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir Gençer

Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Bravo)

Setler: 20-25, 30-28, 15-25, 24-26

Süre: 125 dakika (29, 36, 29, 31)


TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:38
  1. Arkas Spor
  2. Tokat
  3. Tokat Belediye Plevne
  4. Voleybol

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