Voleybol: Efeler Ligi
- Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 306 Ocak 2019 Pazar 16:11
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)
Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Ahmet Can Büyükgöz, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)
Setler: 19-25, 16-25, 16-25
Süre: 79 dakika (26, 29, 24)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun 2. yarısının ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
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