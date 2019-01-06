0553 313 94 23

Voleybol: Efeler Ligi

- Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

06 Ocak 2019 Pazar 16:11
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Ahmet Can Büyükgöz, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

Setler: 19-25, 16-25, 16-25

Süre: 79 dakika (26, 29, 24)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun 2. yarısının ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:11
  1. Fenerbahçe
  2. Jeopark Kula Belediyespor
  3. Voleybol
  4. Voleybol Efeler Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Külünk'ten flaş uyarı: Müdahale eden isimler var
    1. AK Partili Külünk'ten flaş uyarı:..
    2. Kavgalı iki aile törenle barıştı
    3. Tahran'da hava kirliliği nedeniyle..
    4. Şanlıurfa'da kanala düşen atı itfaiye..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Adıyaman'da zincirleme trafik kazası:..
    7. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı..
    8. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet
    9. Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 2..
    10. Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme..
    11. Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak..
    12. Komşu, paradaki sıfırları atıyor
    13. AK Parti Denizli Aday Tanıtım..
    14. Yaşlı adam, yolunu kaybedince donarak..
    15. "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı..
    16. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    17. Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa'dan..
    18. Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon..
    19. Emniyet Müdürlüğü önünde kendisini..
    20. Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1..
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor