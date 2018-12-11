Voleybol: Efeler Ligi
- Ligde 10. hafta maçları yarın yapılacak11 Aralık 2018 Salı 11:08
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları yarın oynanacak.
Ligde tamamı yarın oynanacak 10. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Arhavi)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş (Hidayet Türkoğlu)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
18.00 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
18.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (İzmir Atatürk Vestel Venus)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)
YORUM YAZ