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Voleybol: Efeler Ligi

- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Ziraat Bankası: 3

25 Kasım 2018 Pazar 17:37
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Fatih Cihan, Nazım Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Tunç Ayhan)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Vahit Savaş, Jovovic (Volkan Done, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 21-25, 18-25, 31-29, 14-25

Süre: 117 (26, 30, 39, 22)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 7. hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:37
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