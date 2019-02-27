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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

- Zenit Kazan: 3 - Halkbank: 0- Grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen en iyi 3 ikinci arasında yer alamayan Halkbank, turnuvadan elendi

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:50
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Kazan kentinde oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-14, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitiren Halkbank, en iyi 3 ikinci arasında yer alamadı ve organizasyona veda etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alan 5 takım ile en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:50
  1. CEV Şampiyonlar Ligi
  2. Halkbank
  3. Voleybol
  4. Zenit Kazan

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