Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Zenit Kazan: 3 - Halkbank: 0- Grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen en iyi 3 ikinci arasında yer alamayan Halkbank, turnuvadan elendi



İSTANBUL (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Kazan kentinde oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-14, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. A Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitiren Halkbank, en iyi 3 ikinci arasında yer alamadı ve organizasyona veda etti. CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alan 5 takım ile en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

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