THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- İnegöl Belediyespor: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:48
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)

Setler: 25-20, 19-25, 22-25, 25-18, 13-15

Süre: 126 dakika (26, 25, 31, 26, 18)


BURSA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:48
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    1. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    2. Kayakseverleri sis bile engelleyemedi
    3. AK Partili Savaş açıkladı: Kabul edildi
    4. Hollanda'da sarı yelekliler hükümeti..
    5. GÜNCELLEME 2- Fransa'da sarı..
    6. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    7. Maçın ardından
    8. Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!..
    9. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    10. Sudan'da muhaliflere gözaltı
    11. Selman'ı şoke eden ölüm! Hayatını..
    12. Sahte engelli raporu operasyonu! 25..
    13. İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Asfalt silindirinin altında kalan kişi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği..
    17. "Libyalıların öncülük ettiği siyasi..
    18. Beyaz Saray'dan küstah imza kampanyası!
    19. Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    20. Türkiye'den Somali'deki terör..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti