Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
- İnegöl Belediyespor: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 322 Aralık 2018 Cumartesi 18:48
Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)
Setler: 25-20, 19-25, 22-25, 25-18, 13-15
Süre: 126 dakika (26, 25, 31, 26, 18)
BURSA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.
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