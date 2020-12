Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Yusuf Erdem, Orçun Ergün, Serhat Uzun, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-10, 25-22, 25-14

Süre: 74 dakika (20, 31, 23)





İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi.

Öte yandan, her iki takım da sahaya 'Irkçılığa Hayır' (No To Racism) yazılı pankartla çıktı.