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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Solhanspor: 3 - Haliliye Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:59:35 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Erol Akbulut, Kadir Girente

Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Koray Şahin, Kuklinski (Burak Hazırol, Yusuf Erdem, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Nevzat Güneş)

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Efe Er)

Setler: 25-23, 26-24, 18-25, 26-24)

Süre: 126 (32, 34, 26, 34)


BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Solhanspor, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

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