Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Solhanspor: 3 - Haliliye Belediyespor: 1
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Erol Akbulut, Kadir Girente
Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Koray Şahin, Kuklinski (Burak Hazırol, Yusuf Erdem, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Nevzat Güneş)
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Efe Er)
Setler: 25-23, 26-24, 18-25, 26-24)
Süre: 126 (32, 34, 26, 34)
BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Solhanspor, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.