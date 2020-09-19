Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank: 3 - Solhanspor: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol
Halkbank: Hernandez, Bayram Efe, Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Samet Faik Güneş (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Solhanspor: Alper Özdemir, Orçun Ergün, Kuklinski, Kaan Kar, Krauchuk, Massari (Muzaffer Yönet, Altay Demirci, Burak Hazırol, Hakan Polat, Nevzat Mert Güneş)
Setler: 25-20, 25-15, 25-18
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, Solhanspor'u 3-0 yendi.