  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Aktüel

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 0 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:19:18 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Gürhan Gül, Esma Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Fahri Saraç, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Seymen Şenyüzlü, Baran Yılmaz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel, (Beytullah Hatipoğlu, Baturay Çağan Serciler)

Setler: 18-25, 21-25, 22-25

Süre: 80 dakika (23, 26, 31)


ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Telekom
Teknoloji

Türk Telekom

Türk Telekom Ttnet internet başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası nedir? Türktelekom himzetleri hakkında merak e..
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi
Dünya

Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi

Karadeniz bölgesinde Rus savaş gemisinin, ABD destroyerini izlediği bildirildi.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı