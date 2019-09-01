Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Sırbistan: 3 - Romanya: 0- Sırbistan çeyrek finale yükseldi

Salon: Ankara Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya) Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica (Silvija Popovic, Milenkovic, Pusic, Lazovic, Aleksic) Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales (Albu, Iancu, Tucmeanu, Ciucu, Baciu, Calota) Setler: 25-20, 25-17, 25-23 Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan, Romanya'yı 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.



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