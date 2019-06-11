Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - ABD: 0 - Türkiye: 3



ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında ABD'yi 3-0 yendi. Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-15, 25-17 ve 27-25'lik setlerle mağlup etti. Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 10'uncu maçında 9'uncu galibiyetine ulaşan milliler, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, yarın 4. haftanın ikinci maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

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