Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - A Milli Kadın Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin Çin'de oynanacak 4. haftanın ilk maçında yarın ABD ile karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak. Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında ay-yıldızlı ekip, ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 11.00'de başlayacak. Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftasında çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan milliler, 4. haftada, ABD'nin yanı sıra ev sahibi Çin ve Polonya ile mücadele edecek. Müsabakalar S Sport 2 ve S Sport Plus'tan naklen yayımlayacak. Ay-yıldızlı ekibin 4. hafta maç programı şöyle: Yarın: TSİ 11.00 Türkiye-ABD 12 Haziran Çarşamba: TSİ 15.00 Türkiye-Çin 13 Haziran Perşembe: TSİ 11.00 Türkiye-Polonya



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