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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

- A Milli Kadın Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin Çin'de oynanacak 4. haftanın ilk maçında yarın ABD ile karşı karşıya gelecek

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:52
Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak.

Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında ay-yıldızlı ekip, ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 11.00'de başlayacak.

Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftasında çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan milliler, 4. haftada, ABD'nin yanı sıra ev sahibi Çin ve Polonya ile mücadele edecek.

Müsabakalar S Sport 2 ve S Sport Plus'tan naklen yayımlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin 4. hafta maç programı şöyle:

Yarın:

TSİ 11.00 Türkiye-ABD

12 Haziran Çarşamba:

TSİ 15.00 Türkiye-Çin

13 Haziran Perşembe:

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:52
  1. 2019 FIVB Uluslar Ligi
  2. 4. hafta
  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  4. Jiangmen
  5. Voleybol

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