Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi - Final etabı maçları öncesi grup eşleşmeleri belli oldu



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi final etabında gruplar belirlendi. Lig sıralamasında ilk 6'da yer alan Brezilya, İran, Rusya, Fransa ve Polonya ile ev sahibi ABD, final etabında 3'er takımlı 2 grupta mücadele edecek. Şikago kentinde 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa, Rusya ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya, İran ve Polonya yer aldı. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.



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