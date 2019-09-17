Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Şampiyonanın beşinci gününde 8 maç yapıldı



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı. Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak. Beşinci günün sonuçları ve puan durumları şöyle: - A Grubu Romanya-Yunanistan: 1-3 Fransa-Bulgaristan: 3-0 Takımlar O G M P 1 Fransa 4 4 0 12 2 İtalya 3 3 0 9 3 Bulgaristan 4 3 1 9 4 Yunanistan 4 1 3 3 5 Portekiz 3 0 3 0 6 Romanya 4 0 4 0

- B Grubu Avusturya-Almanya: 0-3 İspanya-Sırbistan: 1-3 Takımlar O G M P 1 Sırbistan 3 3 0 9 2 Belçika 3 3 0 8 3 Slovakya 3 2 1 5 4 Almanya 3 1 2 4 5 İspanya 3 0 3 1 6 Avusturya 3 0 3 0

- C Grubu Rusya-Finlandiya: 3-0 Belarus-Kuzey Makedonya: 1-3 Takımlar O G M P 1 Rusya 4 4 0 12 2 Slovenya 3 3 0 9 3 Finlandiya 4 1 3 4 4 Türkiye 3 1 2 3 5 K. Makedonya 4 1 3 3 6 Belarus 4 1 3 2

- D Grubu Karadağ-Ukrayna: 1-3 Polonya-Çekya: 3-0 Takımlar O G M P 1 Polonya 3 3 0 9 2 Hollanda 3 2 1 6 3 Ukrayna 3 2 1 6 4 Çekya 3 1 2 3 5 Karadağ 3 1 2 3 6 Estonya 3 0 3 0



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.