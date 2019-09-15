Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Şampiyonanın üçüncü gününde 8 maç yapıldı

İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü günü, 8 maçla tamamlandı. Şampiyonanın dördüncü günü olan bugün 8 maç yapılacak. Cumartesi alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: - A Grubu Yunanistan - Fransa: 0-3 Bulgaristan - Portekiz: 3-1 Takımlar O G M P Bulgaristan 3 3 0 9 Fransa 2 2 0 6 İtalya 2 2 0 6 Portekiz 2 0 2 0 Yunanistan 3 0 3 0 Romanya 2 0 2 0 - B Grubu Slovakya - Avusturya: 3-1 Almanya - Belçika: 2-3 Takımlar O G M P Belçika 2 2 0 5 Slovakya 2 2 0 5 Sırbistan 1 1 0 3 İspanya 1 0 1 1 Almanya 2 0 2 1 Avusturya 2 0 2 0 - C Grubu Kuzey Makedonya - Rusya: 0-3 Slovenya - Finlandiya: 3-1 Takımlar O G M P Rusya 3 3 0 9 Slovenya 2 2 0 6 Türkiye 2 1 1 3 Finlandiya 2 1 1 3 Belarus 2 0 2 0 K. Makedonya 3 0 3 0 - D Grubu Ukrayna - Hollanda: 0-3 Estonya - Karadağ: 0-3 Takımlar O G M P Hollanda 2 2 0 6 Polonya 1 1 0 3 Karadağ 2 1 1 3 Ukrayna 2 1 1 3 Çekya 1 0 1 0 Estonya 2 0 2 0

















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