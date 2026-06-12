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Dünya Rum oyunu devrede! Sınırda alarm verildi
Dünya

Rum oyunu devrede! Sınırda alarm verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Rum oyunu devrede! Sınırda alarm verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü refakatindeki bir Rum itfaiyecinin Çayhan Düzü’ne yasa dışı giriş yaptığını açıkladı. KKTC Dışişleri Bakanlığı, olayın ülkenin egemenlik hakları ve sınır güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile sınır hattında bulunan Çayhan Düzü’nde yasa dışı giriş tespit edildi.

Açıklamada, BM Kıbrıs Barış Gücü refakatinde bulunan bir Rum itfaiyecinin bugün KKTC toprağı olan bölgeye izinsiz şekilde girdiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile sınırında kaçak geçiş alarmı verildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü refakatinde bulunan Rum itfaiyecinin bugün Çayhan Düzü'ne yasa dışı giriş yaptığı bildirildi.

Yürütülen incelemede, söz konusu şahsın BM Barış Gücü ile birlikte Ara Bölge'de yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Şahıs, gerekli uyarıların yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

'BARIŞ GÜCÜ'NÜN ARA BÖLGE İÇERİSİNDE BU TÜR FAALİYETLERE İZİN VERMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Gücü'nün KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın Ara Bölge içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermesinin, ayrıca faaliyet alanının KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak BMBG nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve yaşanan ihlalin protesto edildiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, BM Kıbrıs Barış Gücü'nün bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamasının, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması ve gerginlik çıkmaması bakımından önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca, Çayhan Düzü'nün KKTC toprağı olduğu ve bölgenin yangın güvenliğinin KKTC İtfaiye Şubesi tarafından sağlandığı belirtilerek, ülkenin egemenlik hakları ile sınırlarının korunması konusundaki kararlılığın sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu.

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