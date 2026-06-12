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#1
Foto - 35 yıldır üşenmeden topluyor! Milyonluk teklifi geri çevirdi!

DEV BİR KOLEKSİYON ORTAYA ÇIKTI Malatya'da esnaflık yapan ve 1990 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinden kolonya toplayan İsmet Aladağ, yıllar içinde yüzlerce çeşit ve nadir şişelerden oluşan dev bir koleksiyon oluşturdu.

#2
Foto - 35 yıldır üşenmeden topluyor! Milyonluk teklifi geri çevirdi!

İş yerinde iki odayı tamamen koleksiyonuna ayıran Aladağ, biriktirdiği eserlerin maddi bir değer için değil, kişisel bir tutku için toplandığını söyledi.

#3
Foto - 35 yıldır üşenmeden topluyor! Milyonluk teklifi geri çevirdi!

Aladağ, koleksiyonuna zaman zaman yüksek teklifler geldiğini belirtti.

#4
Foto - 35 yıldır üşenmeden topluyor! Milyonluk teklifi geri çevirdi!

10 MİLYON TL TEKLİF ETTİLER, SATMADI En dikkat çekici teklifin 10 milyon TL karşılığında yapılan satın alma girişimi olduğunu ama bu teklifi de reddettiğini söyledi.

#5
Foto - 35 yıldır üşenmeden topluyor! Milyonluk teklifi geri çevirdi!

Koleksiyonun kayıt altına alınarak korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Aladağ, "Satmayı düşünmüyorum. Bu benim ömrümün bir parçası. Mümkünse müze ya da üniversite çatısı altında ‘İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu' adıyla yaşatılmasını istiyorum" diye konuştu

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