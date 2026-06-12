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Yeniakit Publisher
Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!
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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!

Hatay'ın Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde seyir halindeyken yola umarsızca çimento döke döke ilerleyen beton mikseri, trafikteki vatandaşların cep telefonu kameralarına yakalandı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ve infial yaratan görüntülerin ardından hemen harekete geçen belediye ekipleri, plakası tespit edilen mikser sürücüsüne acımadı ve tam 50 bin TL idari para cezası kesti.

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Foto - Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde trafikte seyreden 31 NCS 02 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Mikserden yola beton döküldüğünü gören vatandaşlarsa o anları cep telefonuyla kaydettiler. Çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, mikserin beton dökerek ilerlediği anlar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne, 50 bin TL ceza uygulandı.

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Foto - Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!

Seyir halindeyken mikserden betonların dökülerek ilerlediğini ifade eden vatandaş Mehmet Şirin, "Biz yan taraftaki marketten alışveriş yapmaya giderken arkadaşlarla birlikte bir anda karşımızda betonun mikserinden betonun döküldüğünü gördük ve çok şaşırdık. Arkadaki araçta korna çalmaya başladı fakat sürücü görmedi. Yine daha önce karşılaştığımız gibi ne yazık ki. Sanırım bir sistem hatası var ama bu yollarda çok büyük tahribata sebep oluyor. Arkadan gelen araçlar geçemiyor ve kaza riski artıyor. Özellikle motosiklet sürücüleri, yayalar ve çocuklar için herkes için tehlikeli oluyor. Mikserden çok fazla beton döküldü.

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Foto - Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!

Sanki bilerek isteyerek dökülmüş gibi bizi bir anda anlayamadık. Mikserden çok yüksek miktarda beton dökülünce şaşırdık. O yolun ortasında bu şekilde dökülmesinin anlamını çözemedik ve aracı durdurduk. Her zamanki gibi bu araç sürücülerini arkadaşlara diyoruz ki lütfen araçlarınızı kontrol edin. Bu kadar riski yüksek ve sonradan basında gördüğümüz kadarıyla maalesef diyorum çünkü hiçbir emekçi arkadaşın da açıkçası ceza almasını istemeyiz ama dikkat etmeyince hem halka zarar veriyorlar hem de ceza yiyerek ceplerine zarar veriyorlar. Birçok konuda çevreye zararına biz üzülüyoruz. Sürücüler çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Gerçekten arkadan hızlı bir araç gelirse fren tutamaz ve kaza riski oluşabilir. Motosiklet devrilebilir, bisiklet sürülmez ve kendi araçları dışındaki bütün araçlar zarar görür" ifadelerini kullandı.

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