Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!

Sanki bilerek isteyerek dökülmüş gibi bizi bir anda anlayamadık. Mikserden çok yüksek miktarda beton dökülünce şaşırdık. O yolun ortasında bu şekilde dökülmesinin anlamını çözemedik ve aracı durdurduk. Her zamanki gibi bu araç sürücülerini arkadaşlara diyoruz ki lütfen araçlarınızı kontrol edin. Bu kadar riski yüksek ve sonradan basında gördüğümüz kadarıyla maalesef diyorum çünkü hiçbir emekçi arkadaşın da açıkçası ceza almasını istemeyiz ama dikkat etmeyince hem halka zarar veriyorlar hem de ceza yiyerek ceplerine zarar veriyorlar. Birçok konuda çevreye zararına biz üzülüyoruz. Sürücüler çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Gerçekten arkadan hızlı bir araç gelirse fren tutamaz ve kaza riski oluşabilir. Motosiklet devrilebilir, bisiklet sürülmez ve kendi araçları dışındaki bütün araçlar zarar görür" ifadelerini kullandı.