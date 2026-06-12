Gözü dönmüş magandaya tokat gibi ceza! Yolları pisletip kaçacağını sanan mikser sürücüsü kıskıvrak yakalandı!
Hatay'ın Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde seyir halindeyken yola umarsızca çimento döke döke ilerleyen beton mikseri, trafikteki vatandaşların cep telefonu kameralarına yakalandı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ve infial yaratan görüntülerin ardından hemen harekete geçen belediye ekipleri, plakası tespit edilen mikser sürücüsüne acımadı ve tam 50 bin TL idari para cezası kesti.