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#1
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklara bir süre paydos!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek. Özellikle iç kesimler ve güney bölgelerde termometreler 35-37 dereceye kadar çıkarken, bazı illerde yerel gök gürültülü sağanak ve fırtına riski de gözleniyor.

#2
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklara bir süre paydos!

SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK Bugün en sıcak günlerden biri yaşanacak. Güneydoğu ve İç Anadolu'da yer yer 36-37 dereceye varan sıcaklıklar kaydedilecek. Özellikle Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep civarlarında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor.

#3
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklara bir süre paydos!

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK Cumartesi günü Doğu Karadeniz ve bazı kuzeydoğu illerinde sağanak yağış ihtimali artarken, iç ve güney bölgelerde 33-36 derece sıcaklıkların hakim olması bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava öngörülüyor. Pazar gününün de oldukça sıcak geçmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklara bir süre paydos!

BİRÇOK İLE YAĞMUR GELİYOR Pazartesi günü sıcak hava dalgasının etkisinin sürmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de 33-35 derecelik değerler ölçüleceği öngörülüyor. Bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak ve yıldırım düşmesi riski olduğu değerlendiriliyor.

#5
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklara bir süre paydos!

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK Salı günü en sıcak günlerden birinin yaşanması bekleniyor. Birçok ilde 35-37 dereceye ulaşan sıcaklıklar öngörülüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da rekor seviyelere yaklaşılabileceği tahmin ediliyor. Bazı kuzey ve doğu illerinde ise gök gürültülü sağanaklar devam edebilir.

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