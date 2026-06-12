Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sıcaklara bir süre paydos!
Meterolojinin verilerine göre sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken, bazı illerde fırtına ve sağanak yağış riski öngörülüyor.
Meterolojinin verilerine göre sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken, bazı illerde fırtına ve sağanak yağış riski öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek. Özellikle iç kesimler ve güney bölgelerde termometreler 35-37 dereceye kadar çıkarken, bazı illerde yerel gök gürültülü sağanak ve fırtına riski de gözleniyor.
SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK Bugün en sıcak günlerden biri yaşanacak. Güneydoğu ve İç Anadolu'da yer yer 36-37 dereceye varan sıcaklıklar kaydedilecek. Özellikle Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep civarlarında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor.
YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK Cumartesi günü Doğu Karadeniz ve bazı kuzeydoğu illerinde sağanak yağış ihtimali artarken, iç ve güney bölgelerde 33-36 derece sıcaklıkların hakim olması bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava öngörülüyor. Pazar gününün de oldukça sıcak geçmesi bekleniyor.
BİRÇOK İLE YAĞMUR GELİYOR Pazartesi günü sıcak hava dalgasının etkisinin sürmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de 33-35 derecelik değerler ölçüleceği öngörülüyor. Bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak ve yıldırım düşmesi riski olduğu değerlendiriliyor.
TERMOMETRELER ÇATLAYACAK Salı günü en sıcak günlerden birinin yaşanması bekleniyor. Birçok ilde 35-37 dereceye ulaşan sıcaklıklar öngörülüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da rekor seviyelere yaklaşılabileceği tahmin ediliyor. Bazı kuzey ve doğu illerinde ise gök gürültülü sağanaklar devam edebilir.
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