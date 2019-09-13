Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Şampiyonanın 2. gününde A ve C gruplarında 2'şer, B ve D gruplarında ise 3'er maç yapıldı- C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti13 Eylül 2019 Cuma 23:56
İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ikinci günü, 10 maçla tamamlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 8 maç yapılacak.
Bugün alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Bulgaristan-Romanya: 3-0
İtalya-Yunanistan: 3-1
- B Grubu
Sırbistan-Almanya: 3-0
Slovakya-İspanya: 3-2
Belçika-Avusturya: 3-0
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3
Belarus-Rusya: 1-3
D Grubu:
Çekya-Ukrayna: 1-3
Estonya-Polonya: 1-3
Hollanda-Karadağ: 3-0
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