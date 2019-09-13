Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası Şampiyonanın 2. gününde A ve C gruplarında 2'şer, B ve D gruplarında ise 3'er maç yapıldı- C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ikinci günü, 10 maçla tamamlandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 8 maç yapılacak. Bugün alınan sonuçlar şöyle: - A Grubu Bulgaristan-Romanya: 3-0 İtalya-Yunanistan: 3-1

- B Grubu Sırbistan-Almanya: 3-0 Slovakya-İspanya: 3-2 Belçika-Avusturya: 3-0

C Grubu: Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3 Belarus-Rusya: 1-3

D Grubu: Çekya-Ukrayna: 1-3 Estonya-Polonya: 1-3 Hollanda-Karadağ: 3-0









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