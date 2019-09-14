Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası - Mısır: 0 - Türkiye: 3- Ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı dokuzuncu tamamladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye 18 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Mısır'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 9-10'unculuk klasman maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı. Başkent Kahire'deki müsabakayı 25-19, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı ekip, Dünya Şampiyonası'nı 9. tamamladı.

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