Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Arjantin'i 3-2 yendi



İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Arjantin'i 3-2 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 9-12'incilik klasman maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 15-25, 22-25, 25-19, 25-21 ve 15-12'lik setler sonucunda 3-2 kazanan ay-yıldızlı takım, 9'unculuk maçı oynamaya hak kazandı. Milli takım, Bulgaristan-Mısır maçının galibiyle yarın karşılaşacak.



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