0553 313 94 23

Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Arjantin'i 3-2 yendi

13 Eylül 2019 Cuma 22:06
Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Arjantin'i 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 9-12'incilik klasman maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 15-25, 22-25, 25-19, 25-21 ve 15-12'lik setler sonucunda 3-2 kazanan ay-yıldızlı takım, 9'unculuk maçı oynamaya hak kazandı.

Milli takım, Bulgaristan-Mısır maçının galibiyle yarın karşılaşacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:06
  1. 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası
  2. Arjantin
  3. türkiye
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
    1. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    2. Futbol: Süper Lig
    3. Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi!
    4. Basketbol: Gloria Kupası
    5. Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019
    6. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat..
    7. Serdal Adalı'nın acı günü
    8. Maçın ardından
    9. İzmir’de 142 kaçak göçmen yakalandı
    10. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının..
    11. Teknofest nerede yapılacak?
    12. Vefat eden eski Zimbabve Devlet..
    13. Hollanda polisinden göçmenlere..
    14. Bakan Albayrak'tan faiz indirimi..
    15. Kabine değişecek mi? Erdoğan'dan flaş..
    16. Fatih Terim maçı locadan takip etti
    17. Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz..
    18. Karahasanoğlu'nun şoke eden askerlik..
    19. Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu:..
    20. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    21. "Sporcularımız Dünya Güreş..
    22. Martin Linnes’ten takıma destek
    23. Feyzioğlu: Hepsinin yüzlerine çarpacağız
    24. Kolonlarında çatlak oluşan bina..
    25. Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı
    26. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    27. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6..
    28. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis..
    29. ABD'den flaş F-35 açıklaması!
    30. Diyarbakır annelerine destek konvoyu..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi