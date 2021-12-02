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Ekonomi Volatilite nedir? Volatilite müdahale ne anlama gelir?
Ekonomi

Volatilite nedir? Volatilite müdahale ne anlama gelir?

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" açıklaması yaptı. Kavcıoğlu’nun Volatilite müdahale vurgusu sonrası Volatilite nedir? Volatilite müdahale ne anlama gelir? soruları da bir hayli merak edilir oldu. Peki Volatilite nasil hesaplanir?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:04:00 - 2021-12-02 12:11:36
Volatilite nedir? Volatilite müdahale ne anlama gelir?

"Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz.” diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ”Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" ifadesi sonrası volatilitenin ne anlama geldiği bir hayli araştırılan konular arasında yerini aldı.

Volatilite nedir? 

Volatilite kelimesinin sözlük anlamı oynaklıktır. Genellikle bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapması anlamındadır. İlgili finansal enstrümanın belirli zaman periyodundaki riskini ölçmeye yarar. Bazen direkt bir değer olarak (mesela 5 TL), bazen de yüzde verilerek (mesela %5) belirtilir. Volatilite yerine "dalgalanma derecesi" kavramı da kullanılmaktadır.

Volatilite nasil hesaplanir?

Bu hesaplama aşamaları ise şöyledir: Menkul kıymetin geçmiş fiyatları toplanır. Menkul kıymetin geçmiş fiyatlarının ortalama fiyatı belirlenir. Setteki her fiyat ile ortalama fiyat arasındaki farkı ortaya çıkarılır.

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