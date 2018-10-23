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Vodafone’lulara İstanbul Maratonu’na özel fırsatlar

Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında Vodafone’lular, Kasım ayı boyunca çeşitli spor markalarında ve bir alışveriş sitesinde özel indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek.

23 Ekim 2018 Salı 09:53
Vodafone’lulara İstanbul Maratonu’na özel fırsatlar

Vodafone, bu yıl 7’nci kez ismini vereceği İstanbul Maratonu’nun 40’ıncı yılına özel marka indirim ve fırsatları sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” sloganıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında Vodafone’lular, Kasım ayı boyunca, adidas, Pinkberry, Juico, Dem Cafe, Parantez, Ops Passage, Baltazar, Genius Coffee, LOL Coffee Roasters, Ma’na Karaköy, Federal Coffee gibi markalarda ve n11.com alışveriş sitesinde özel indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek.

“Marka indirimleri sunacağız”

Vodafone olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markamızın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyuyoruz” diyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: Ülkemizin bu en geniş katılımlı etkinliğini 7 yıldır büyük bir heyecanla destekliyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu’nu aynı zamanda bir şehir festivali olarak da konumlandırıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maraton parkurunda özel aktivite alanları oluşturarak müşterilerimize yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz ve marka indirimleri sunacağız. Vodafone İstanbul Maratonu’na tüm İstanbulluların katılımını ve desteğini bekliyoruz. Herkesi kendileri için küçük de olsa bir şey yapmaya, daha sağlıklı bir yaşam için koşmaya çağırıyoruz.”

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:53
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