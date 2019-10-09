Vodafone’lular tek tıkla fotoğraflarını bastırabilecek

Vodafone, yenilikçi dijital servislerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone müşterileri, Fujifilm işbirliğiyle sunulan Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden bastırabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, ”Müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve servislerimize bir yenisini daha ekledik. Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birine sahip olma imkânı sunuyoruz. Bu paketlerle müşterilerimiz, akıllı telefonlarındaki ya da Instagram ve Facebook hesaplarındaki fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek ve böylece anılarına daha kolay ulaşabilecek. Vodafone olarak, dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatını sadeleştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.