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Ekonomi Vodafone'dan uzaktan eğitim döneminde ailelerin internet bütçesine destek
Ekonomi

Vodafone'dan uzaktan eğitim döneminde ailelerin internet bütçesine destek

Vodafone'un "her evde internet olsun" diye başlattığı kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet alan müşteriler, için ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunulacak - Vodafone ayrıca, Vodafone Evde müşterilerine 24 ay ücretsiz Vodafone TV hediye edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:00:14 -
Vodafone'dan uzaktan eğitim döneminde ailelerin internet bütçesine destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin artan internet ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir kampanya düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte artan internet ihtiyacını karşılamak üzere Vodafone Evde İnternet alan müşterilerine özel yeni bir kampanya düzenliyor.

"Her evde internet olsun" diye başlatılan kampanya kapsamında, xDSL altyapısı kapsamında sunulan tüm paketlerde ve hız bantlarında Vodafone Evde İnternet ilk 6 ay yüzde 50 indirimli olacak.

Aralık sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet 34,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak. Vodafone ayrıca, Vodafone Evde müşterilerine 24 ay ücretsiz Vodafone TV hediye edecek.

Vodafone'un yeni ev interneti kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri, www.vodafone.com.tr’ye girmeleri ya da 0850 542 9 542 numaralı telefonu aramaları yeterli oluyor.


- "Birey ve hanelerin dijitalleşmesine önem veriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, birey ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin dönemsel ihtiyaçlarını anlıyor ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Evde İnternet müşterilerimiz için her yıl yaptığımız gibi okula dönüş kampanyası düzenledik. Bu dönemde ailelerin ihtiyaçları ve maddi harcamaları artıyor. Pandemi ve uzaktan eğitim süreciyle birlikte daha da önem kazanan ev interneti ihtiyacının karşılanması konusunda müşterilerimiz için avantajlı bir teklif geliştirdik. 'Her evde internet olsun' diye başlattığımız kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet alan müşterilerimizin ilk 6 ay faturalarının yarısını biz ödüyoruz. Böylece müşterilerimiz, aileleriyle birlikte evde internet keyfini kesintisiz ve uygun bütçelerle yaşayabilecek. Ayrıca, Vodafone Evde müşterilerimize 24 ay ücretsiz Vodafone TV hediye ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanmaya ve müşteri memnuniyeti yaklaşımımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz."



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