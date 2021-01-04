Vodafone'dan Turkcell'e hat taşıma nasıl yapılır?

Vodafone'dan Turkcell'e hat taşıma işlemi nasıl yapılır? Numara taşıma işlemi, halihazırda kullanılan cep telefonu numarasının değiştirilmeden hizmet alınan operatörün değiştirilmesi sürecine verilen addır. Farklı sebeplerden dolayı kullandığınız operatörü değiştirmek ve aynı numara üzerinden Turkcell’den hizmet almaya başlamak için numara taşıma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Birçok avantajı beraberinde getiren numara taşıma işlemleri, özellikle numara değişimi gerektirmediğinden yeni bir numarayı sosyal çevrenize iletme zahmetinden sizi kurtarır.

Hat Taşıma Ücreti

Mevcut numaranızı farklı bir hatta taşıma işlemi tüm operatörlerde ücretsizdir. Geçmek istediğiniz operatöre başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra belirlenen süre içerisinde ücretsiz olarak geçiş yapmak mümkün.

Turkcell'e hat taşımak için gerekli evraklar nelerdir?

Aşağıdaki evraklarla Turkcell İetişim Merkezleri'ne gelmeniz yeterlidir;

-Nüfus Cüzdanı (kimlik alternatifleri için tıklayın​)

-Son iki aydan birine ait sabit fatura (fatura alternatifleri)​.

Numara taşıma işlemi kaç gün sürer?

Numara taşıma işlemi yasal olarak en fazla 4 gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Bu süre içerisinde iletişiminiz kesintisiz olarak devam eder.