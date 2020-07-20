Vodafone’dan işletmelere normalleşme desteği

Vodafone, normalleşme sürecine girdiğimiz haziran ayından bugüne dijital çözümleriyle işletmelere destek oluyor. Pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya geçilmesinin ardından kurumsal ses ve data kullanımında yüzde 20’yi bulan artışı karşılayan Vodafone, işletmelerin yeni döneme adaptasyonunu kolaylaştırmak için çözümler sunuyor. Vodafone Business’ın yeni dijital çözümleri arasında işletmelerin sahadaki ekiplerini mobil uygulama üzerinden takibini ve görevlendirmesini sağlayacak akıllı ekip takibi, özellikle otel ve restoranlarda tek POS cihazı üzerinden sipariş alma, mutfağa iletme ve ödeme işlemlerini entegre hale getiren akıllı sipariş ile biyometrik imza gibi çözümler bulunuyor. Süreci değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bulut santral, Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimizin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduk. 4 aydır bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15’ün üzerinde arttı. KOBİ’ler pazarlama ihtiyaçlarını bu çözümle giderdi ve 1 milyon TL’yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle iletişimini sürdürdü. Bulut santral çözümümüz büyük ilgi gördü” dedi.