Vodafone’dan hem ayrıcalık hem ekonomik katkı

Mehmet CANITATLI / BODRUM

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Bodrum’da yaptığı açıklamada, “Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz” dedi.

HİZMETTE SINIRLARI AŞTI

Vodafone Red’in sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını dile getiren Deegan şöyle konuştu: “Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla hayatlarını kolaylaştırıyoruz.”

795 BİN ŞANSLI ABONE

“Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz” diyen Deegan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vodafone Red ayrıcalıklarını son bir yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon TL’lik fayda sağladık. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

245 MİLYONLUK KAZANÇ

Vodafone, Red’li abonelerine tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurtdışında Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunduğu “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti ile de kazandırmaya devam ediyor. Geçen yıl bu hizmetinin coğrafi kapsamını genişleterek “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” adı altında ikinci bir ürün daha sunan Vodafone, “Her Şey Dahil Pasaport” kullanıcılarına 45 ülkede, “Her Şey Dahil Pasaport-Dünya” kullanıcılarına ise 104 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı sunuyor. Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti, Vodafone Red’lilere bu süreçte 245 milyon liralık tasarruf sağladı.

VODAFONE RED’İN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

l Red’lilere, 396 milyon lirası yurtdışı faydalarıyla, 40 milyon lirası GSM dışı faydalarla ve 3,4 milyon lirası içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 440 milyon liralık ayrıcalık sağlandı.

l Vodafone Red’liler, son bir yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullandı, 20,5 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı.

l Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 57 arttı.

l Türkiye’den yurtdışını ararken önemli ayrıcalıklara sahip olan Vodafone Red’liler, 23 ülkeyle yurtiçini arar gibi konuşabiliyor. Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 151 milyon lira tasarruf etti.

l Vodafone Red’liler, son 1 yılda toplam 1,9 milyon Red kullanıcısı 150 milyon kez “Vodafone Yanımda”yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.