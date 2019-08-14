Vodafone’dan firmalara tasarruf imkânı

Vodafone Business, ‘Red Kontrol’ ürünleriyle firmaların verimliliklerini arttırıyor, maliyetlerini kontrol etmelerini mümkün kılıyor.

‘Personel Verimliliği Takip Yönetimi’, ‘Makine Yönetimi’ ve ‘Enerji Yönetimi’nden oluşan ürünlerle firmalar fabrikalarını 7/24 takip edebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ‘Red Kontrol’ sistemi sayesinde tek bir uygulamayla tüm üretim sisteminin uçtan uca takip edilebildiğini belirtti. Şahin, “Her büyüklükteki firmayı iş ortağımız olarak görüyor, onlar için heyecan verici yeni olasılıkları hayata geçirmeye çalışıyoruz. ‘Red Kontrol’ çözümümüz de bu bakış açısıyla ortaya çıktı. Tüm dünyanın içinden geçtiği ekonomik zorluklar, işletmeler için tasarruf, kontrol ve denetimi artık zaruri birer ihtiyaç haline getirdi” dedi.