Vodafone’dan 3 milyonluk hediye

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Onlara yalnızca uçtan uca iletişim fırsatları değil, aynı zamanda seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Bu hedefle 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Hediye Çarkı’ platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniledik. Yeni platformumuzda müşterilerimize daha fazla internet, seçkin markalarda özel indirimler ve hediye fırsatları sunuyoruz’’ dedi.

Aktif müşteri sayısı 12 milyon

Vodafone’un 3 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veriyor. Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 12 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı. Vodafone abonelerinin her 35 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının lider girişimlerinden App Annie’nin ilk 10’unda yer alıyor.