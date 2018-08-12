Vodafone Türkiye’ye 4 Stevie ödülü

Vodafone Türkiye, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 1 Altın Stevie ve 3 Gümüş Stevie olmak üzere 4 ödül birden aldı.

Vodafone Türkiye, Vodafone Red Business Ofis Yolculuğu kampanyası ile “Yılın Marka Deneyimi-Kurumlararası” kategorisinde Altın Stevie kazanırken, “Sürdürülebilirlik Raporu” ile “2018 Yayın Ödülleri - Diğer - Şirket” kategorisinde, “Yaşam Evreleri” projesiyle “Yılın İnsan Kaynakları Departmanı” kategorisinde ve “#BanaNeVar” kampanyası ile “Yılın Mobil Pazarlama Kampanyası” kategorisinde Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak, jüri üyelerinin verebileceği minimum ortalama puan yükseltildi. Bu da aldığımız ödüllerin önemini daha da artıyor ve bizi yeni başarılara yelken açmak konusunda heyecanlandırıyor” dedi.