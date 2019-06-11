Vodafone Türkiye’den milli maç sonrası hız rekoru

Vodafone Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında A Milli Futbol Takımı’nın son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı’nı 2-0 mağlup ettiği ve grubunda liderliğe yükseldiği zafer gecesinde veri kullanım rekoru kırdı. Vodafone Türkiye aboneleri milli maçta saniyede 1,3 terabit kullanım hızıyla gelmiş geçmiş en yüksek mobil ve sabit internet kullanımına ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak müşterilerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için bir yandan 4,5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da hızla artan internet trafiğinde mükemmel müşteri deneyimini sağlayacak adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı. Aksoy, milli maç gecesinin, bu çalışmaların sonuçlarını aldıkları tarihi bir gece olduğunu söyledi.