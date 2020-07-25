Vodafone, Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde 3.3 milyar liraya ulaştı. İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.6 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.7 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 804 bin artış ile 14.6 milyona çıkardı.

Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 17.5 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 81 ilinde 22 bin 500’ü aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Diğer veriler ise şöyle sıralandı:

Sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 200 bin artışla 1.1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri yüzde 59.7 arttı.

Şirketin, yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 329 bine ulaştı.

Yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısı 8.7 milyona yükseldi.

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 625 milyon oldu.

Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50.4 artışla 528.9 petabyte’a yükseldi.

Sonuçları değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Salgının başından itibaren önceliğimiz, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak ve bu zor dönemde ekosistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak oldu. Servislerimize yönelik talepte öngörülemeyen artışlara rağmen şu ana kadar gayet iyi performans gösterdiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum.”