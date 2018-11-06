Vodafone Türkiye ödülleri topladı

Vodafone Türkiye, mobil pazarlama dünyasının inovasyon ve başarıyı ödüllendiren programı The MMA Smarties Ödülleri’nden toplam 13 ödülle döndü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, tüm dünyada mobil pazarlamanın zirvesi olarak kabul edilen The MMA Smarties Ödülleri’nden hem Türkiye hem de EMEA bölgesini kapsayan, farklı dal ve kategorilerde 13 ödülle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aksoy, “Bu programla, mobil pazarlamanın sınırlarını zorlayarak müşterilere erişim ve etkileşim sağlayan ekip ve yeteneklerin öne çıkarılması hedefleniyor. Burada aldığımız bu önemli sonuç, bir mobil iletişim şirketi olarak da sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim ajanslarımızla mobil pazarlama alanında ses getiren işler yapmayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.