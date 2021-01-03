Vodafone telefon fiyatları Samsung, Huawei, Oppo fiyatları
Vodafone telefon fiyatları 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde sıklıkla araştırılmakta. Vodafone telefon fiyatları güncel telefon kampanyaları Vodafone Online Mağaza ana sayfasının üst kısmında ilgili kampanya görseliyle birlikte yer almaktadır. İşte Vodafone telefon fiyatları Samsung, Huawei, Oppo fiyatları.
Vodafone telefon fiyatları kampanyalarını Vodafone Online Mağaza sayfasının en üstünde yer alan kampanya görseli üzerindeki tuşa basarak detaylı görüntüleyebilir, sonrasında sayfanın yukarısında yer alan "Sıralama" seçeneği ile fiyatlarına göre sıralayabilirsiniz. Cihaz kampanyalarının taahhütnamelerine nasıl ulaşırım?
İlgili cihazın detay sayfasında yer alan "Detaylar" sekmesinde "Bu cihaz için düzenlenecek taahütnameyi incelemek için tıklayın" seçeneğiyle, cihazın taahhütnamesine ulaşabilirsiniz.
Samsung Telefonlar
Samsung Galaxy A11 Renk: Beyaz- Siyah- Mavi
Hafıza: 32GB
Aylık ödeme (Tarifeye ek)
₺255
₺240 x12 ay
Toplam Tutar ₺2.880
Samsung Galaxy M11
Huawei Telefonlar
Huawei P Smart S
Renk: Siyah-Mavi
Hafıza: 128GB
Aylık ödeme (Tarifeye ek)
₺285 x12 ay
Toplam Tutar ₺3.420
OPPO Reno4 Lite
Renk: Siyah-Beyaz
Hafıza: 128GB
Aylık ödeme (Tarifeye ek)
₺375 x12 ay
₺720 x6 ay
Toplam Tutar ₺4.500
Vodafone telefon almak için puan sorgulama
Abonelerin, Süper Lig'e ait güncel puan durumunu öğrenmenlerini sağlayan bir servistir. Vodafone puan sorgulama işlemi için, adresinize en yakın Vodafone bayiliğini ziyaret edebilirsiniz. Bu yapacağınız görüşme neticesinde puan durumunuzu öğrenebilir ve var olan puanınız ile aylık taksit ödemeleri faturanıza yansıtılacak şekilde hangi cihazı satın alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu servisten faturalı veya faturasız Vodafone aboneleri faydalanabilir. Detaylı bilgi için: 0850 290 49 49 nolu telefondan bilgi alınabilir.