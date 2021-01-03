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Teknoloji Vodafone telefon fiyatları Samsung, Huawei, Oppo fiyatları
Teknoloji

Vodafone telefon fiyatları Samsung, Huawei, Oppo fiyatları

Vodafone telefon fiyatları 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde sıklıkla araştırılmakta. Vodafone telefon fiyatları güncel telefon kampanyaları Vodafone Online Mağaza ana sayfasının üst kısmında ilgili kampanya görseliyle birlikte yer almaktadır. İşte Vodafone telefon fiyatları Samsung, Huawei, Oppo fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:12:00 - 2021-01-03 17:13:15
Vodafone telefon fiyatları Samsung, Huawei, Oppo fiyatları

Vodafone telefon fiyatları kampanyalarını Vodafone Online Mağaza sayfasının en üstünde yer alan kampanya görseli üzerindeki tuşa basarak detaylı görüntüleyebilir, sonrasında sayfanın yukarısında yer alan "Sıralama" seçeneği ile fiyatlarına göre sıralayabilirsiniz. Cihaz kampanyalarının taahhütnamelerine nasıl ulaşırım?

İlgili cihazın detay sayfasında yer alan "Detaylar" sekmesinde "Bu cihaz için düzenlenecek taahütnameyi incelemek için tıklayın" seçeneğiyle, cihazın taahhütnamesine ulaşabilirsiniz.

Samsung Telefonlar

Samsung Galaxy A11 Renk: Beyaz- Siyah- Mavi

Hafıza: 32GB

Aylık ödeme (Tarifeye ek)

₺255

₺240 x12 ay

Toplam Tutar ₺2.880

Samsung Galaxy M11

Huawei Telefonlar

Huawei P Smart S

Renk: Siyah-Mavi

Hafıza: 128GB

Aylık ödeme (Tarifeye ek)

₺285 x12 ay

Toplam Tutar ₺3.420

OPPO Reno4 Lite

Renk: Siyah-Beyaz

Hafıza: 128GB

Aylık ödeme (Tarifeye ek)

₺375 x12 ay

₺720 x6 ay

Toplam Tutar ₺4.500

 

Vodafone telefon almak için puan sorgulama

Abonelerin, Süper Lig'e ait güncel puan durumunu öğrenmenlerini sağlayan bir servistir. Vodafone puan sorgulama işlemi için, adresinize en yakın Vodafone bayiliğini ziyaret edebilirsiniz. Bu yapacağınız görüşme neticesinde puan durumunuzu öğrenebilir ve var olan puanınız ile aylık taksit ödemeleri faturanıza yansıtılacak şekilde hangi cihazı satın alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu servisten faturalı veya faturasız Vodafone aboneleri faydalanabilir. Detaylı bilgi için: 0850 290 49 49 nolu telefondan bilgi alınabilir.

 

 

 

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