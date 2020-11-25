Vodafone ReWorld'de eğitimlere 5G ve IoT ile devam edildi

İSTANBUL (AA) - Vodafone tarafından hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld'de ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan 15 takımdan 46 katılımcı, gönüllü eğitmenler tarafından verilen 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti) eğitimine katıldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld kapsamında katılımcılara eğitim desteği vermeye devam ediyor. Ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan 15 takımdan 46 katılımcı, Atığın Ötesinde Paneli ve Sistemsel Düşünce Eğitimi'nin ardından son olarak Vodafone Red Akademi gönüllü eğitmenleri tarafından verilen 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti) eğitimine katıldı.

Takımların e-atık, 5G ve IoT’ye dair derinlemesine bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitimde, 5G nedir, 5G'nin e-atık oluşumuna etkisi, IoT ve akıllı atık toplama sistemlerinin çalışma modelinin geri dönüşüm ve atık toplama sürecine katkıları gibi konular aktarıldı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimde, katılımcıların konuyla ilgili merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

ReWorld programı ön kuluçka süreci katılımcıları için 28 Kasım'da Döngüsellik Eğitimi düzenlenecek.

Üretim ve tüketim alışkanlıklarının kökten değiştiği, doğayı rehber alan yeni bir ekonomik model olarak tanımlanan, bununla birlikte, atık kavramının ve atığın değerinin yeniden tanımlanmasını gerektiren Döngüsel Ekonomi yaklaşımının ele alınacağı eğitimle, e-atık sorununa üretilecek çözümlerde döngüsel yaklaşımın benimsenmesi ve uygulanması amaçlanıyor.





- Ön kuluçka 23 Aralık’ta tamamlanacak





ReWorld açık inovasyon programı kapsamında ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan takımlar, "E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek.

18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyonelleri kapsayan katılımcılar, süreçte sağlanan mentorluk desteği ile farklı disiplinlerden 60’ı aşkın mentora erişerek projelerini ilerletme imkanı bulacak. Ön kuluçka süreci 23 Aralık'ta tamamlanacak.

Ön kuluçka süreci sonunda seçici kurul tarafından seçilecek 4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek. Kuluçka programına seçilen takımlar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi sertifikalı Sürdürülebilirlik Liderliği Programı’na katılım hakkı kazanacak.

Ayrıca, kuluçka programına seçilen takımlara Girişimcilik Koçluğu verilecek ve fikirlerini geliştirmeleri için destek mahiyetinde tohum yatırımı sağlanacak. 2 ay sürecek kuluçka süreci, Şubat 2021 sonu itibarıyla tamamlanacak.





- "Amaç odaklı bir şirketiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Amaç odaklı bir şirket olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye büyük zarar veriyor. Günümüzde sosyal ve çevresel sorunların çözümünde çok paydaşlı hareket edilmesine ihtiyaç var. Hayata geçirdiğimiz ReWorld programıyla, e-atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. Programımızda, ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan gençlerimizin eğitimlerine devam ediyor, takımlarımızı alanlarında uzman eğitmenlerle buluşturuyoruz. Projelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz eğitim ve mentorluk desteği ile e-atık sorununa gençlerle birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Vodafone olarak, e-atık yönetimini öncelikli konularımız arasında konumlandırmaya devam edeceğiz."

