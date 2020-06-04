Vodafone Red’lilere 10. yıl sürprizi en popüler uygulamalar artık sınırsız

Akit Ekonomi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un online basın toplantısında tanıttığı kampanya kapsamında, Vodafone Red’in dört farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek.

Hayat daha da kolaylaşacak

Red’liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek. Red’liler ayrıca, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek, yurtiçinde ise Vodafone’lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek.

Ayda 59 liradan başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB’dan başlayacak.

Vodafone Red’in, sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını vurgulayan Aksoy, “Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz. Bu, aynı zamanda onuncu yılımızı da taçlandıracak bir yenilik olacak” dedi.

Aylık internet kullanımı 15,3 GB oldu

Vodafone Red ayrıcalıklarını 1 yılda 483 bin müşteri kullandı. Vodafone Red’lilere 400 milyon lirası yurtdışı faydalarıyla, 36 milyon lirası GSM dışı faydalarla ve 4,8 milyon lirası çerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon lirayı aşan ayrıcalık sağlandı. Red’liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 15,3 GB’a ulaşan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,6 kat daha fazla internet kullandı.

Data kullanımı yüzde 18 arttı

Salgın sürecinde mobil data kullanımlarında yüzde 18’lik artış görülen Red’liler, şubat-mart-nisan aylarını kapsayan dönemde Vodafone TV’de 5 milyon saatin üzerinde kullanım yaptı. Red’lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı.