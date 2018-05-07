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Vodafone Park'ta Müge Anlı'ya büyük tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından canlı yayında Tolga Zengin'i suçlayan Müge Anlı'ya tepki gösterdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:20
Vodafone Park'ta Müge Anlı'ya büyük tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında sunucu Müge Anlı'ya tepki gösterirken, Esra Erol'a sevgi gösterilerinde bulundular.

BEŞİKTAŞLILAR'DAN MÜGE ANLI'YA BÜYÜK TEPKİ

 
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından canlı yayında "Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp de taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman bunların meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip güzel güzel seyirler yapabilelim." ifadelerini kullanan Müge Anlı'ya Beşiktaşlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ESRA EROL'A VODAFONE PARK'TA SEVGİ SELİ

Müge Anlı'nın bu açıklamalarına kendi canlı yayını sırasında "Gerçek taraftarları bir kenara bırakıyorum, kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takımı tutarsanız tutun, asla sahadaki futbolcuya küfür etme hakkına sahip değilsiniz." sözleriyle cevap veren Esra Erol'a ise Beşiktaşlı taraftarlar olumlu yönde tezahüratlar yaptı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:20
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