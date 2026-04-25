İşte tarlayı darphaneye çeviren bitki: Bir kez ekin, 20 yıl boyunca hasat edin

Yüksek maliyetli geleneksel tarım ürünlerine veda eden Türk çiftçisi, rotasını 20 yıl boyunca kesintisiz gelir sağlayan kuşkonmaz üretimine çevirdi. "Ek ve unut" modeli olarak adlandırılan bu yatırım, ilk iki yıllık sabır sürecinin ardından üreticisine her sezon servet kazandırıyor. Sağlıklı yaşam trendlerinin etkisiyle talebi her geçen gün artan bu sebze, hem iç pazarda hem de ihracatta altın değerinde bir fırsat sunuyor.