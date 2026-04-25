İşte tarlayı darphaneye çeviren bitki: Bir kez ekin, 20 yıl boyunca hasat edin
İşte tarlayı darphaneye çeviren bitki: Bir kez ekin, 20 yıl boyunca hasat edin

Yüksek maliyetli geleneksel tarım ürünlerine veda eden Türk çiftçisi, rotasını 20 yıl boyunca kesintisiz gelir sağlayan kuşkonmaz üretimine çevirdi. "Ek ve unut" modeli olarak adlandırılan bu yatırım, ilk iki yıllık sabır sürecinin ardından üreticisine her sezon servet kazandırıyor. Sağlıklı yaşam trendlerinin etkisiyle talebi her geçen gün artan bu sebze, hem iç pazarda hem de ihracatta altın değerinde bir fırsat sunuyor.

Kuşkonmazın en büyük avantajı, her yıl tohum ve fide masrafı çıkarmaması. Tarım uzmanlarına göre, doğru tekniklerle kurulan bir kuşkonmaz bahçesi, 15 ila 20 yıl boyunca verim verebiliyor. Bu özelliğiyle çiftçiler arasında "ek ve unut" modeli olarak anılan bitki, özellikle Ege ve Akdeniz hattında üretim rekorları kırıyor.

Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde en kritik nokta ilk yıllardaki sabır süreci. İlk iki yıl bitki kök sistemini güçlendirdiği için hasat yapılmaması öneriliyor.

Üçüncü yıldan itibaren ise asıl kazanç dönemi başlıyor. Dönüm başına yüzlerce kilogram ürün verebilen bu bitki, restoranlardan otellere, sağlıklı beslenme mutfaklarından lüks market zincirlerine kadar her yerde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Kuşkonmaz sürgünleri o kadar hızlı büyüyor ki, birkaç günlük bir gecikme ürünün sertleşmesine ve değer kaybetmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle hasat döneminde tarlayı düzenli takip etmek "cebi dolduran" en önemli taktik olarak öne çıkıyor. Sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda kuşkonmazın Türkiye’nin en stratejik ve kârlı tarım ürünlerinden biri olması bekleniyor.

