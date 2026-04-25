Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı kararı verildi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Burçin Yerlikaya ile Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Kararın, soruşturma dosyasında yer alan hastane kayıtlarına ilişkin iddialar çerçevesinde alındığı öğrenildi. Böylece uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, dijital kayıtlar ve veri işlemleri yeniden soruşturmanın merkezine yerleşti.

HASTANE GİRİŞ KAYDI İDDİASI DOSYADA YENİDEN ÖNE ÇIKTI

Soruşturmada daha önce tutuklanan dönemin Tunceli İl Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in ifadeleri, dosyadaki tartışmaları derinleştirmişti. Özdemir, Gülistan Doku’nun hastane giriş kaydına ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kayıtların sonradan ulaşılamaz hale gelmesini “silinmiş olabileceği” yönünde yorumlamıştı.

Özdemir’in ifadesinde, 2019 ve 2020 yıllarında hastanede kullanılan yazılım sistemi kapsamında iki şirket çalışanının görev yaptığı, bu kişilerden birinin Burçin Yerlikaya, diğerinin ise asıl sorumlu olarak Yücel Erdem olduğu belirtilmişti. İfadesinde, veri üzerinde silme, düzeltme ve ekleme işlemlerini Yücel Erdem’in gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

“SİLİNDİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞÜM VARDIR”

Başhekimlik dönemine ilişkin ifadesinde Özdemir, Gülistan Doku’nun hastane giriş kaydının bulunduğunun tespit edildiğini ancak daha sonraki araştırmalarda bu kayıtlara ulaşılamadığını söylemişti. Bu duruma ilişkin açıklamasında, kayıtların sonradan bulunamamasının silinme ihtimalini güçlendirdiğini ifade etmişti.

Özdemir, bu konuda kesin teknik değerlendirmenin bilişim uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmekle birlikte, kendi kanaatinin kayıtların silinmiş olabileceği yönünde olduğunu dile getirmişti.

SORUŞTURMADA DİJİTAL İNCELEME BAŞLIĞI DERİNLEŞİYOR

Bilgi işlem personeli hakkında verilen gözaltı, arama ve el koyma kararının, soruşturmada dijital veri akışı ve kayıt sistemlerine yönelik incelemeyi daha da derinleştireceği değerlendiriliyor. Özellikle hastane kayıtlarının ne şekilde tutulduğu, kimlerin erişim sağladığı ve sonradan müdahale olup olmadığı gibi başlıkların önümüzdeki süreçte daha ayrıntılı biçimde incelenmesi bekleniyor.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Gülistan Doku dosyasında bu son gelişmeyle birlikte, soruşturmanın yönünü etkileyebilecek yeni bulguların ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.