İstanbul özel konut müjdesi! Bakan Murat Kurum tarih verdi

Açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da halkın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu olduğunu ifade eden Kurum, "Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz" dedi.

Kiralık konutların dağda bayırda olmayacağını, şehrin merkezlerinde olacağını dile getiren Bakan Kurum, "Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

 

"ÇOK UYGUN ŞARTLARDA"

Kurum, "Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak" dedi.

"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!
"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!

Gündem

"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!

"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!
"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!

Gündem

"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!

İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu
İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu

Ekonomi

İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu

İstanbul'da 100 bin konutun sahipleri belli oluyor: Beklenen gün geldi
İstanbul'da 100 bin konutun sahipleri belli oluyor: Beklenen gün geldi

Gündem

İstanbul'da 100 bin konutun sahipleri belli oluyor: Beklenen gün geldi

{relation id:1993825 slug:'malatya-yeniden-imar-ediliyor-sami-erden-akit-tvye-ozel-aciklamalar-konutlar-hizla-yukseliyor'}

{relation id:1993825 slug:'malatya-yeniden-imar-ediliyor-sami-erden-akit-tvye-ozel-aciklamalar-konutlar-hizla-yukseliyor'}

