Temmuz ayından itibaren yurt geneli uygulanacak Pestisite B-Reçete önlemi İsrail gazetesi Haaretz: Hizbullah'ın gelişmiş İHA'ları İsrail askerlerini zorluyor Gözler Pakistan’a çevrilmişken… Bomba açıklama geldi: 'İsrail askerlerini vurduk’ Kremlin dünyaya duyurdu: Putin Miami'ye gidebilir Silivri'ye giden Özgür Özel herkesi ziyaret etti: Ceyar'ı yine görmezden geldi! F1 aracı yeniden İstanbul sokaklarında Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de! Erdoğan: Kusursuz organizasyonlara ev sahipliği yapacağız Ticaret Bakanı Bolat “Kazanan Türkiye olacak” Zengezur ile bütün coğrafyaya ulaşacağız Son dakika! İran: Dışişleri Bakanı Arakçi bugün İslamabad'a gidiyor! Bakan Gürlek’ten kararlılık mesajı… “Kamuoyunu derinden yaralayan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içindedir”
Yatırımcıya "Türkiye Yüzyılı" müjdesi: İhracatçıya ve finans dünyasına dev vergi dopingi!
Yatırımcıya "Türkiye Yüzyılı" müjdesi: İhracatçıya ve finans dünyasına dev vergi dopingi!

Yatırımcıya "Türkiye Yüzyılı" müjdesi: İhracatçıya ve finans dünyasına dev vergi dopingi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında ekonomi dünyasını heyecanlandıran tarihi kararları duyurdu. Türkiye'yi küresel bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen yeni paketle, ihracatçıdan girişimciye, finans devlerinden sanayicilere kadar geniş bir kesime Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi muafiyetleri ve avantajları sağlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamalara ilişkin İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletildiğini, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indiriminin yüzde 100'e çıktığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında yaptığı değerlendirmelerin, sanayicilerin ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Program kapsamında atılan adımların, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletiyor, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indirimini yüzde 100'e çıkarıyoruz. Bu muafiyet, İstanbul Finans Merkezi dışında da geçerli hale geliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançların yüzde 95'i, 20 yıl boyunca vergiden istisna ediliyor. Yurt dışına hizmet veren girişimcilerin vergi istisnasını da yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıyoruz. 'Tek Durak Büro' ve 'Terminal İstanbul' projeleriyle yatırımcı dostu bir ekosistem kurarken, nitelikli personele ücret istisnası da getiriyoruz. Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyor, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz."

Ticaretin kalbi bu zirvede atacak: Bakan Bolat ve ekonominin devleri bir araya geliyor
Ticaretin kalbi bu zirvede atacak: Bakan Bolat ve ekonominin devleri bir araya geliyor

Ekonomi

Ticaretin kalbi bu zirvede atacak: Bakan Bolat ve ekonominin devleri bir araya geliyor

Ticaret Bakanlığı açıkladı! İhracatta 40 il yükselişe geçti
Ticaret Bakanlığı açıkladı! İhracatta 40 il yükselişe geçti

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı! İhracatta 40 il yükselişe geçti

Bebek bezi üretiminde yüzde 42, çamaşır suyunda yüzde 65 ile ilk sırada! Gaziantep, e-ticarette Türkiye’nin hijyen ve bakım üssü oldu
Bebek bezi üretiminde yüzde 42, çamaşır suyunda yüzde 65 ile ilk sırada! Gaziantep, e-ticarette Türkiye’nin hijyen ve bakım üssü oldu

Gündem

Bebek bezi üretiminde yüzde 42, çamaşır suyunda yüzde 65 ile ilk sırada! Gaziantep, e-ticarette Türkiye’nin hijyen ve bakım üssü oldu

Ticaret Bakanı Bolat "Kazanan Türkiye olacak" Zengezur ile bütün coğrafyaya ulaşacağız
Ticaret Bakanı Bolat “Kazanan Türkiye olacak” Zengezur ile bütün coğrafyaya ulaşacağız

Dünya

Ticaret Bakanı Bolat “Kazanan Türkiye olacak” Zengezur ile bütün coğrafyaya ulaşacağız

