Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan düzenlemelerle birlikte çeşitli kamu kurumlarında yeni isimler göreve getirildi.

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda boş bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tarık Tanguroğlu atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da üst düzey üç ayrı görevlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’na Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Resmi Gazete’de yayımlanan kararların en dikkat çeken bölümlerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görev değişiklikleri oldu. Buna göre Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alınırken, yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

Aynı karar kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine Cem Gençoğlu getirildi. Kurul üyeliğine ise Hatice Çelik ile Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu atandı.

GENEL MÜDÜRLÜKLERDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlüklerde de yeni atamalar yapıldı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete getirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü görevine ise Emre Topoğlu atandı. Böylece kararlarla birlikte hem bakan yardımcıları düzeyinde hem de kurul ve genel müdürlükler seviyesinde kapsamlı bir görev değişimi hayata geçirilmiş oldu.