Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
19 Aralık 2025 tarihinde adliyede ifade verdikten sonra Cebeci, hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
Tutuklu bulunan Cebeci, 4 ay sonra 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.