Tahran'dan Hürmüz Boğazı resti: Hürmüz'de geri adım yok

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bölgenin ve dünyanın en kritik su yolu olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetlerine dair sarsılmaz bir duruş sergiledi. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden dünyaya seslenen Azizi, Hürmüz Boğazı'nın kendileri için stratejik bir geçit olmanın ötesinde, kazanılmış bir zaferin nişanesi olduğunu vurguladı.