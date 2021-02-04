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Spor Vodafone Park'ta hareketlilik! Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç bir araya geldi
Spor

Vodafone Park'ta hareketlilik! Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç bir araya geldi

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Vodafone Park'ta Kulüpler Birliği başkanlığı için bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:01:00 -
Vodafone Park'ta hareketlilik! Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç bir araya geldi

A Spor'da canlı yayında son gelişmeleri aktaran Sercan Dikme, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, Süper Lig ekiplerinin Çebi'nin Kulüpler Birliği yeni başkanı olabileceğini aktardı.

Koç ve Çebi'den Kulüpler Birliği zirvesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin başkanları dün bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç'un önceden planlanmış bir buluşmayı gerçekleştirerek Kulüpler Birliği başkanlığı ve TFF gündemine dair görüşme yaptığı belirtildi.

Kulüpler Birliği'nde bugün yapılacak başkanlık seçiminde kimin başkan olmasının kulüpler adına daha faydalı olacağının konuşulduğu buluşmada, Koç, "Tüm kulüpler sizin başkanlığınızı istiyor" dedi.

Daha önce kendisine teklif edilmesine rağmen bu isteği geri çeviren Ahmet Nur Çebi'nin de bu kez kulüplerden aldığı destekle başkanlığı kabul ettiği kaydedildi. Ayrıca toplantıda TFF ile ilgili özellikle pandemi sürecinde kulüplere yardımcı olunmamasına yönelik konuların da görüşüldüğü ifade edildi.

 

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