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Vodafone Park’ta 1 milyarlık TL’lik derbi

Ligin 23.

24 Şubat 2019 Pazar 13:22
Vodafone Park’ta 1 milyarlık TL’lik derbi

Ligin 23. haftasında yarın Dolmabahçe’de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL’lik bir mücadeleye sahne olacak.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın tarihlerinde 349. kez kozlarını Vodafone Park’ta paylaşacak. Beşiktaş, zirve yarışından kopmamanın Fenerbahçe ise bu sezon çizdiği kötü performans grafiğini dağıtmanın hesaplarını yapacak. 21.00’de başlayacak olan dev randevunun saha içi değeri ise tam 1 milyar 49 milyon TL. Bu sezon 53 milyon TL (8 milyon 810 bin Euro) transfer yapan siyah-beyazlıların takım değeri 466 milyon TL (77 milyon 180 bin Euro) oldu. Kadro yapılandırmasında büyük hamleler yapan ve bu sezon transfere 149 milyon TL (24 milyon 740 bin Euro) harcayan sarı-lacivertlilerin kadro değeri ise 586 milyon TL (97 milyon 180 bin Euro).



Kartal’da Ljajic, Kanarya’da Moses


Takımların kadro değerlerine bakıldığında Beşiktaş’ta piyasa değeri en yüksek oyuncu 78 milyon TL (13 milyon Euro) ile Sırp orta saha Adem Ljajic oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise piyasa değeri en yüksek futbolcu, devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den kiralanan Victor Moses. Nijeryalı oyuncunun yaklaşık piyasa değeri 108 milyon TL (18 milyon Euro).


Yarın 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:22
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