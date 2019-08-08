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Vodafone Park, UEFA Süper Kupa maçına hazırlanıyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
Vodafone Park, UEFA Süper Kupa maçına hazırlanıyor


İSTANBUL (AA) - İngiliz ekipleri Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta hazırlıklar sürüyor.

UEFA yetkilileri gözetiminde düzenlemelerin gerçekleştirildiği stat çevresinde, müsabaka günü kullanılacak güzergahlar ile taraftarların stada giriş yapacağı kapıların olduğu bölümlere UEFA Süper Kupa logolu tabelalar yerleştirildi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de Süper Kupa maçını tanıtan büyük bir pankart asıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
  1. Chelsea
  2. Futbol
  3. Liverpool
  4. UEFA Süper Kupa
  5. Vodafone Park

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